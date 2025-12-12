«Украина делает все, чтобы завершить войну достойно» — Зеленский в Купянске 📹

Позиции Украины на переговорах будут сильными только тогда, когда сильной будет украинская армия, подчеркнул президент Владимир Зеленский в ходе визита в Купянск 12 декабря.

Президент поздравил защитников с Днем Сухопутных войск Украины и наградил их государственными наградами.

«Сегодня мы здесь, в Харьковской области, я заехал к ребятам в Купянск. Россияне долго хвастались, будто они захватили наш город, захватили наш Купянск. Россияне давно уже рассказывают всем в мире, что якобы Украина слаба. Они лгут всем, абсолютно. Вы сильны, Украина сильна, защищает свои позиции. Чем сильнее наша защита на передовой, тем сильнее будут наши позиции. Я об этом неоднократно говорил и повторяю. Наши позиции в переговорах будут сильными только тогда, когда наша армия будет сильной. Украина делает все, чтобы завершить войну достойно. Чтобы завершить ее с уважением к вам, ко всему нашему государству. К каждому нашему воину, к каждому нашему герою, который отдал свою жизнь, защищая наше государство, Украину», — сказал Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Как стало известно 12 декабря, Силы обороны освободили села вокруг Купянска: Кондрашовку и Радьковку. Это подтвердило командование корпуса «Хартия» Нацгвардии Украины. Также освобожден ряд кварталов на севере Купянска. В окружении оказалось более двухсот оккупантов. В операции участвуют подразделения 92-й штурмовой бригады, Иностранного легиона ГУР Минобороны, 144-й механизированной бригады, Сил спецопераций, СБУ, полиции «КОРД». В заявлении командования корпуса НГУ подчеркнули: «Группировка осуществила прорыв к реке Оскол, перекрыв снабжение врага». По оценкам аналитиков DeepState, Силы обороны зачистили также село Мировое и взяли под огневой контроль Голубовку. В Купянске у врага есть несколько анклавов, где остатки захватчиков сейчас разыскивают и уничтожают. На место прибыл президент Владимир Зеленский. Он записал видео на фоне стелы на въезде. Зеленский подчеркнул, что сегодня особенно важно добиваться успехов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Президент посетил Купянск вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.