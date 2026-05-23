24 травня автобус у Харкові відновить свою роботу
Автобус №21е знову вийде на маршрут у неділю, 24 травня, повідомляє Харківська міськрада.
Але автобус тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом, що обумовлено безпековою ситуацією, наголосили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Через це автобус не заїжджатиме на зупинки «Вул. П’ятихатська», «Мікрорайон «Сонячний» і «Затишнянське кладовище».
Як повідомляла раніше МГ «Об’єктив», через небезпеку, пов’язану з атаками FPV-дронів по Кільцевій дорозі 21 травня, тимчасово заборонили рух двох автобусів – №21 та №60.
Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2026 в 20:47;