“Іскандер” вдарив поруч із автобусом на Харківщині: загиблі та постраждалі

Події 12:54   13.03.2026
Вікторія Яковенко
“Іскандер” вдарив поруч із автобусом на Харківщині: загиблі та постраждалі Фото: ГУНП в Харківській області

Сьогодні, 13 березня, рейсовий автобус “Великий Бурлук-Харків” постраждав внаслідок удару РФ. Через “приліт” загинули три людини, також є постраждалі.

Доповнено о 12:55. Попередньо, поруч із рейсовим автобусом “Великий Бурлук-Харків” вдарила ракета типу “Іскандер-М”, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

“Внаслідок удару загинули троє людей: водій автобуса та двоє пасажирів. Ще четверо людей — три пасажирки автобуса та місцевий мешканець — отримали поранення”, – зазначили правоохоронці.

Фото: Харківська обласна прокуратура

12:12. Удар зафіксували у селі Нова Олександрівка Куп’янського району, повідомив начальник місцевої РВА Андрій Канашевич. У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що в автобусі перебували 15 пасажирів.

“Від ворожого удару загинув 53-річний водій автобуса. Дістали поранення чотири цивільні людини. Серед постраждалих троє пасажирок автобуса віком 44, 53 та 59 років, а також місцевий мешканець 1953 року народження”, – розповіли у поліції.

удар по Купянщине
Фото: ГУНП в Харківській області

У ХОВА розповіли, що у жінок – вибухові поранення, їх та чоловіка шпиталізували. Стан постраждалих – середній.

Також через атаку пошкоджено приватні домоволодіння, додали у поліції.

удар по Купянщине
Фото: ГУНП в Харківській області
удар по Купянщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

Автор: Вікторія Яковенко
