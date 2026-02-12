П’яний чоловік викрав автобус на Харківщині, що йому «світить» – поліція

У Балаклії правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який, за даними слідства, викрав комунальний автобус.

10 лютого копи отримали повідомлення про викрадення пасажирського автобуса, що знаходився на території автозаправної станції, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«26-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітив транспортний засіб із працюючим двигуном. Переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, чоловік підійшов до водійських дверей, які були не зачинені, сів за кермо автобуса та поїхав», – встановили поліцейські.

Копи розшукали ймовірного зловмисника. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Санкція статті передбачає від восьми до дванадцяти років тюрми.

