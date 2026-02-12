Пьяный мужчина угнал автобус на Харьковщине, что ему «светит» — полиция

В Балаклее правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который, по данным следствия, украл коммунальный автобус.

10 февраля копы получили сообщение об угоне пассажирского автобуса, находившегося на территории автозаправочной станции, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил транспортное средство с работающим двигателем. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина подошел к водительской двери, которая не была закрыта, сел за руль автобуса и уехал», — установили полицейские.

Копы разыскали предполагаемого злоумышленника. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Санкция статьи предусматривает от восьми до двенадцати лет тюрьмы.

Напомним, в Немышлянском районе Харькова на одном из объектов КП «ХТС» похитили защитные ограждения. Как сообщили в КП, отсутствие четырех секций металлического переносного забора коммунальщики заметили во время проведения ремонтных работ на бульваре Юрьева. Украденное имущество на пункте приемки металлолома «по горячим следам» нашли специалисты управления безопасности и режима. На место они вызвали полицейских.

