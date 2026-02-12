Пьяный мужчина угнал автобус на Харьковщине, что ему «светит» — полиция
В Балаклее правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который, по данным следствия, украл коммунальный автобус.
10 февраля копы получили сообщение об угоне пассажирского автобуса, находившегося на территории автозаправочной станции, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил транспортное средство с работающим двигателем. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина подошел к водительской двери, которая не была закрыта, сел за руль автобуса и уехал», — установили полицейские.
Копы разыскали предполагаемого злоумышленника. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Санкция статьи предусматривает от восьми до двенадцати лет тюрьмы.
Напомним, в Немышлянском районе Харькова на одном из объектов КП «ХТС» похитили защитные ограждения. Как сообщили в КП, отсутствие четырех секций металлического переносного забора коммунальщики заметили во время проведения ремонтных работ на бульваре Юрьева. Украденное имущество на пункте приемки металлолома «по горячим следам» нашли специалисты управления безопасности и режима. На место они вызвали полицейских.
Читайте также: На Салтовке сегодня утром мужчина пытался спастись от огня и выпрыгнул с окна
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пьяный мужчина угнал автобус на Харьковщине, что ему «светит» — полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 12:32;