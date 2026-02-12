Live

Пьяный мужчина угнал автобус на Харьковщине, что ему «светит» — полиция

Общество 12:32   12.02.2026
Виктория Яковенко
Пьяный мужчина угнал автобус на Харьковщине, что ему «светит» — полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В Балаклее правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который, по данным следствия, украл коммунальный автобус.

10 февраля копы получили сообщение об угоне пассажирского автобуса, находившегося на территории автозаправочной станции, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил транспортное средство с работающим двигателем. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина подошел к водительской двери, которая не была закрыта, сел за руль автобуса и уехал», — установили полицейские.

Копы разыскали предполагаемого злоумышленника. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Санкция статьи предусматривает от восьми до двенадцати лет тюрьмы.

украл автобус на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
украл автобус на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в Немышлянском районе Харькова на одном из объектов КП «ХТС» похитили защитные ограждения. Как сообщили в КП, отсутствие четырех секций металлического переносного забора коммунальщики заметили во время проведения ремонтных работ на бульваре Юрьева. Украденное имущество на пункте приемки металлолома «по горячим следам» нашли специалисты управления безопасности и режима. На место они вызвали полицейских.

Читайте также: На Салтовке сегодня утром мужчина пытался спастись от огня и выпрыгнул с окна

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

02.02.2026
В Харькове – ДТП с автобусом Karsan, пострадал водитель (фото, видео)
31.01.2026
Нет напряжения: что с транспортом в Харькове и поездами Укрзалізниці
19.01.2026
Автобус застрял из-за гололеда на Харьковщине – помогли полицейские
08.01.2026
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
06.01.2026
Авария с автобусом на Харьковщине: пострадали 18 человек (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пьяный мужчина угнал автобус на Харьковщине, что ему «светит» — полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 12:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который, по данным следствия, украл коммунальный автобус.".