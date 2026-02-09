Live

В Харькове ограбили тепловиков: что украли и нашли ли виновника (фото)

Общество 16:13   09.02.2026
Виктория Яковенко
В Харькове ограбили тепловиков: что украли и нашли ли виновника (фото) Фото: КП «ХТС»

В Немышлянском районе на одном из объектов КП «ХТС» похитили защитные ограждения.

Как сообщили в КП, отсутствие четырех секций металлического переносного забора коммунальщики зметили во время проведения ремонтных работ на бульваре Юрьева.

Украденное имущество на пункте приемки металлолома «по горячим следам» нашли специалисты управления безопасности и режима. На место они вызвали полицейских.

«В результате оперативных действий, вора задержали. Им оказался харьковчанин, который 28 февраля будет праздновать свой 48-й день рождения, но, скорее всего, уже не дома, потому что ему грозит статья с квалификацией «кража в военное время», — отметили в КП.

Забор уже вернули на место установки.

Фото: КП «ХТС»
Фото: КП «ХТС»

Напомним, правоохранители передали в суд дело харьковчанина, который, по данным следствия, сливал кураторам из РФ данные о местонахождении СОУ и состоянии ТЭЦ-5.

Читайте также: Выхватил смартфон из рук: в Харькове мужчина ограбил прохожего

Автор: Виктория Яковенко
