В Харькове ограбили тепловиков: что украли и нашли ли виновника (фото)
В Немышлянском районе на одном из объектов КП «ХТС» похитили защитные ограждения.
Как сообщили в КП, отсутствие четырех секций металлического переносного забора коммунальщики зметили во время проведения ремонтных работ на бульваре Юрьева.
Украденное имущество на пункте приемки металлолома «по горячим следам» нашли специалисты управления безопасности и режима. На место они вызвали полицейских.
«В результате оперативных действий, вора задержали. Им оказался харьковчанин, который 28 февраля будет праздновать свой 48-й день рождения, но, скорее всего, уже не дома, потому что ему грозит статья с квалификацией «кража в военное время», — отметили в КП.
Забор уже вернули на место установки.
Напомним, правоохранители передали в суд дело харьковчанина, который, по данным следствия, сливал кураторам из РФ данные о местонахождении СОУ и состоянии ТЭЦ-5.
Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 16:13