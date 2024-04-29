Отец и дочь перекрыли доступ к реке Харьков: прокуратура пошла в суд
В Харькове отец и дочь незаконно построили забор, который перекрыл доступ к реке.
По данным Харьковской областной прокуратуры, по улице Лазьковка-Лужок расположены земельные участки, принадлежащие 36-летней женщине и ее 60-летнему отцу. На части земель находится их жилой дом, другая часть относится к землям сельскохозяйственного назначения.
Однако семья решила увеличить территорию. Они без правовых оснований построили по обе стороны забор в пределах прибреженной защитной полосы реки Харьков. Таким образом, отец и дочь самовольно заняли прилегающий участок.
«Такие действия делают невозможным свободный доступ других лиц к берегу реки, что противоречит требованиям законодательства. Кроме того, прибрежная защитная полоса относится к землям водного фонда и не может находиться в частной собственности. Самовольными занятиями земельного участка нанесен ущерб на сумму почти 200 тыс. гривен его законному владельцу – Харьковской городской территориальной громаде», — добавили правоохранители.
Поэтому прокуроры подали иск к двум физическим лицам об устранении препятствий в пользовании земельным участком водного фонда и взыскании причиненного вреда. Суд открыл уголовное производство.
Кроме этого, 60-летнему мужчине инкриминируют самовольные занятия земельного участка, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 197-1 УКУ). Досудебное расследование касательно его дочери продолжается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дочь, забор, отец, прокуратура, река, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове отец и дочь незаконно построили забор, который перекрыл доступ к реке.".