Live
  • Пн 29.04.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.44

Батько і донька перекрили доступ до річки Харків: прокуратура пішла до суду

Суспільство 14:22   29.04.2024
Вікторія Яковенко
Батько і донька перекрили доступ до річки Харків: прокуратура пішла до суду

У Харкові батько і донька незаконно побудували паркан, який перекрив доступ до річки.

За даними Харківської обласної прокуратури, по вулиці Лазківка-Лужок розташовані земельні ділянки, які належать 36-річній жінці та її 60-річному батьку. На частині земель знаходиться їхній житловий будинок, інша частина – належить до земель сільськогосподарського призначення.

Однак родина вирішила «збільшити» територію. Вони без правових підстав побудували з обох боків паркан у межах прибереженої захисної смуги річки Харків. Таким чином батько і донька самовільно зайняли прилеглу ділянку.

«Такі дії унеможливлюють вільний доступ інших осіб до берега річки, що суперечить вимогам законодавства. Крім того, прибережна захисна смуга відноситься до земель водного фонду й не може перебувати у приватній власності. Самовільним зайняттям земельної ділянки завдана шкода на суму майже 200 тис. гривень її законному власнику – Харківській міській територіальній громаді», – додали правоохоронці.

Через це прокурори подали позов до двох фізичних осіб про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою водного фонду та стягнення завданої шкоди. Суд відкрив кримінальне провадження.

Крім цього, 60-річному чоловіку інкримінують самовільне зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 197-1 ККУ). Досудове розслідування стосовно його доньки триває.

Читайте також: Сварка під час застілля: у Харкові жінка кинулась з ножем на співмешканця

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Батько і донька перекрили доступ до річки Харків: прокуратура пішла до суду
Батько і донька перекрили доступ до річки Харків: прокуратура пішла до суду
29.04.2024, 14:22
Терехов анонсував безпрецедентне рішення, яке ухвалить міськрада Харкова
Терехов анонсував безпрецедентне рішення, яке ухвалить міськрада Харкова
27.04.2024, 17:44
Воду завтра відключать в одному з районів Харкова
Воду завтра відключать в одному з районів Харкова
29.04.2024, 13:38
Сварка під час застілля: у Харкові жінка кинулась з ножем на співмешканця
Сварка під час застілля: у Харкові жінка кинулась з ножем на співмешканця
29.04.2024, 12:43
Харківський художник Гамлет створив експозицію на вокзалі на Донеччині (фото)
Харківський художник Гамлет створив експозицію на вокзалі на Донеччині (фото)
29.04.2024, 12:17
У Харкові та області відновили цифрове мовлення Т2 – ХОВА
У Харкові та області відновили цифрове мовлення Т2 – ХОВА
29.04.2024, 13:10

Новини за темою:

15:06
У Харкові чоловік, який зловживав азартними іграми, вбив дружину і доньку
10:02
Харків’янку жорстоко вбили росіяни в Німеччині та забрали її доньку-немовля
14:18
Боялася йти додому: на Харківщині шукали 11-річну дівчинку
18:13
У Харкові дівчинка пішла до торговельного центру і не повернулася додому
17:34
Харків’янка лишила 2-річну доньку одну на 3 дні у квартирі і пішла до коханця

Ви читали новину: «Батько і донька перекрили доступ до річки Харків: прокуратура пішла до суду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 14:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові батько і донька незаконно побудували паркан, який перекрив доступ до річки.".