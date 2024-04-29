Батько і донька перекрили доступ до річки Харків: прокуратура пішла до суду
У Харкові батько і донька незаконно побудували паркан, який перекрив доступ до річки.
За даними Харківської обласної прокуратури, по вулиці Лазківка-Лужок розташовані земельні ділянки, які належать 36-річній жінці та її 60-річному батьку. На частині земель знаходиться їхній житловий будинок, інша частина – належить до земель сільськогосподарського призначення.
Однак родина вирішила «збільшити» територію. Вони без правових підстав побудували з обох боків паркан у межах прибереженої захисної смуги річки Харків. Таким чином батько і донька самовільно зайняли прилеглу ділянку.
«Такі дії унеможливлюють вільний доступ інших осіб до берега річки, що суперечить вимогам законодавства. Крім того, прибережна захисна смуга відноситься до земель водного фонду й не може перебувати у приватній власності. Самовільним зайняттям земельної ділянки завдана шкода на суму майже 200 тис. гривень її законному власнику – Харківській міській територіальній громаді», – додали правоохоронці.
Через це прокурори подали позов до двох фізичних осіб про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою водного фонду та стягнення завданої шкоди. Суд відкрив кримінальне провадження.
Крім цього, 60-річному чоловіку інкримінують самовільне зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 197-1 ККУ). Досудове розслідування стосовно його доньки триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові батько і донька незаконно побудували паркан, який перекрив доступ до річки.".