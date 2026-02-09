У Харкові пограбували тепловиків: що вкрали і чи знайшли винуватця (фото)
У Немишлянському районі на одному з об’єктів КП «ХТМ» викрали захисні огорожі.
Як повідомили у КП, відсутність чотирьох секцій металевого переносного забору комунальники помітили під час проведення ремонтних робіт на бульварі Юр’єва.
Вкрадене майно на пункті приймання металобрухту «по гарячих слідах» знайшли фахівці управління безпеки та режиму. На місце вони викликали поліцейських.
«В результаті оперативних дій, крадія було затримано. Ним виявився харків’янин, який 28 лютого святкуватиме свій 48-й день народження, але, швидше за все, вже не вдома, бо йому загрожує стаття із кваліфікацією «крадіжка у воєнний час», – зазначили у КП.
Огорожі вже повернули на місце встановлення.
Нагадаємо, правоохоронці передали до суду справу харків’янина, який, за даними слідства, зливав кураторам із РФ дані про місця розташування СОУ та стан ТЕЦ-5.
