Вихопив смартфон із рук. У Харкові чоловік пограбував перехожого
Пограбування посеред білого дня сталося у Холодногірському районі Харкова, повідомили в Нацполіції.
Зловмисник вихопив мобільний телефон із рук 57-річного громадянина. Правоохоронці встановили особу нападника – ним виявився 23-річний мешканець Харкова. У фігуранта знайшли та вилучили вкрадений мобільний телефон вартістю 7500 гривень.
Слідчі порушили кримінальну справу за статтею грабіж. Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 10 років.
