Вихопив смартфон із рук. У Харкові чоловік пограбував перехожого

Події 19:24   07.02.2026
Оксана Якушко
Вихопив смартфон із рук. У Харкові чоловік пограбував перехожого

Пограбування посеред білого дня сталося у Холодногірському районі Харкова, повідомили в Нацполіції.

Зловмисник вихопив мобільний телефон із рук 57-річного громадянина. Правоохоронці встановили особу нападника – ним виявився 23-річний мешканець Харкова. У фігуранта знайшли та вилучили вкрадений мобільний телефон вартістю 7500 гривень.

Слідчі порушили кримінальну справу за статтею грабіж. Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

Автор: Оксана Якушко
