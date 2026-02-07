Вихопив смартфон із рук. У Харкові чоловік пограбував перехожого

Пограбування посеред білого дня сталося у Холодногірському районі Харкова, повідомили в Нацполіції.

Зловмисник вихопив мобільний телефон із рук 57-річного громадянина. Правоохоронці встановили особу нападника – ним виявився 23-річний мешканець Харкова. У фігуранта знайшли та вилучили вкрадений мобільний телефон вартістю 7500 гривень.

Слідчі порушили кримінальну справу за статтею грабіж. Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

