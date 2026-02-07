Live

Выхватил смартфон из рук: в Харькове мужчина ограбил прохожего

Происшествия 19:24   07.02.2026
Оксана Якушко
Выхватил смартфон из рук: в Харькове мужчина ограбил прохожего

Грабеж посреди бела дня произошел в Холодногорском районе Харькова, сообщили в Нацполиции.

Злоумышленник выхватил мобильный телефон из рук 57-летнего гражданина. Правоохранители установили личность нападавшего — им оказался 23-летний житель Харькова. У фигуранта нашли и изъяли украденный мобильный телефон стоимостью 7500 гривен.

Следователи открыли уголовное дело по статье грабеж. Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и задержали. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до 10 лет.

Читайте также: Мужчина ранил ножом военных ТЦК в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут
Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут
07.02.2026, 20:25
Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения
Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения
07.02.2026, 21:45
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
05.02.2026, 20:23
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
06.02.2026, 07:55
Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории
07.02.2026, 06:00
Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие
Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие
07.02.2026, 21:33

Новости по теме:

07.02.2026
Мужчина ранил ножом военных ТЦК в Харькове
07.02.2026
Нарколабораторию с миллионными оборотами разоблачили в Харьковской области
07.02.2026
Погибший и пятеро пострадавших — как прошли сутки на Харьковщине
06.02.2026
Брошеных коней эвакуируют полицейские вместе с волонтерами на Харьковщине
06.02.2026
Уклонист из Харькова развращал маленького мальчика: его будут судить


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Выхватил смартфон из рук: в Харькове мужчина ограбил прохожего», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2026 в 19:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грабеж посреди бела дня произошел в Холодногорском районе, сообщили в Нацполиции.".