Выхватил смартфон из рук: в Харькове мужчина ограбил прохожего

Грабеж посреди бела дня произошел в Холодногорском районе Харькова, сообщили в Нацполиции.

Злоумышленник выхватил мобильный телефон из рук 57-летнего гражданина. Правоохранители установили личность нападавшего — им оказался 23-летний житель Харькова. У фигуранта нашли и изъяли украденный мобильный телефон стоимостью 7500 гривен.

Следователи открыли уголовное дело по статье грабеж. Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и задержали. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до 10 лет.

