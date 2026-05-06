Наловил рыбы почти на 130 тысяч гривен – браконьера задержали на Харьковщине

Правоохранители зафиксировало незаконный лов рыбы на реке Орель в Берестинском районе, сообщает Нацполиция.

Ловил рыбу большими масштабами 60-летний местный житель.

Во время проверки полицейские изъяли рыболовные принадлежности и незаконно выловленную рыбу: 71 экземпляр карася серебристого, 3 щуки и 2 экземпляра карася золотого, занесенного в Красную книгу Украины. Общий вес улова составил около 20 килограммов.

Сумма нанесенного государству ущерба, по предварительным подсчетам, составляет более 128 тысяч гривен.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет.