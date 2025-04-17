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Ущерб – почти 50 тысяч: на Харьковщине поймали браконьера с рыбой и раками

Общество 13:46   17.04.2025
Виктория Яковенко
Ущерб – почти 50 тысяч: на Харьковщине поймали браконьера с рыбой и раками Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

16 апреля на Печенежском водохранилище вблизи села Молодовая обнаружили мужчину, который с резиновой лодки ловил рыбу запрещенным орудием лова – двумя сетками.

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

По их данным, гражданин успел выловить девять окуней, девять красноперок и двух раков речных.

«Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составляет 49 198 грн», — подсчитали инспекторы.

Они изъяли у мужчины сетки, резиновую лодку и рыбу.

На него составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 249 УКУ.

Напомним, с 1 апреля на водоемах Украины действует нерестовый запрет на лов рыбы, сообщило Госрыбагентство. «Рыбалка в этот период разрешается только с берега за пределами нерестилищ крючковыми орудиями лова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой», — писали в ведомстве.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 апреля на Печенежском водохранилище вблизи села Молодовая обнаружили мужчину, который с резиновой лодки ловил рыбу запрещенным орудием лова – двумя сетками.".