Ущерб – почти 50 тысяч: на Харьковщине поймали браконьера с рыбой и раками

16 апреля на Печенежском водохранилище вблизи села Молодовая обнаружили мужчину, который с резиновой лодки ловил рыбу запрещенным орудием лова – двумя сетками.

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

По их данным, гражданин успел выловить девять окуней, девять красноперок и двух раков речных.

«Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составляет 49 198 грн», — подсчитали инспекторы.

Они изъяли у мужчины сетки, резиновую лодку и рыбу.

На него составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 249 УКУ.

Напомним, с 1 апреля на водоемах Украины действует нерестовый запрет на лов рыбы, сообщило Госрыбагентство. «Рыбалка в этот период разрешается только с берега за пределами нерестилищ крючковыми орудиями лова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой», — писали в ведомстве.