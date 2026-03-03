Live

Рыбы более чем на 250 тысяч грн наловили браконьеры на Харьковщине

Происшествия 16:03   03.03.2026
Оксана Якушко
Рыбы более чем на 250 тысяч грн наловили браконьеры на Харьковщине Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

Двое мужчин ловили рыбу сетью во время нереста на Оскольском водохранилище, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

28 февраля 2026 года государственные инспекторы обнаружили двоих граждан, ловивших рыбу шестью сетками в период нереста щук на Оскольском водохранилище возле села Комаровка Изюмского района.

Так мужчины уловили 49 щук. Выловленные рыбы имели икру. Также в сетках были и такие виды рыб: карась серебристый – 25 экз., лещ – 13 экз., карп – 5 экз., окунь – 1 экз. Общий вес незаконно выловленной рыбы составил 119 кг.

Этими действиями браконьеры нанесли ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 252 586 грн. Сетки и выловленную рыбу изъяли На лиц составили админпротоколы.

Читайте также: Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
03.03.2026, 14:54
Сегодня 3 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 марта 2026: какой праздник и день в истории
03.03.2026, 06:00
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
03.03.2026, 07:10
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
02.03.2026, 13:58
«Авто для военных»: на Харьковщине разыскивают организаторов схемы
«Авто для военных»: на Харьковщине разыскивают организаторов схемы
03.03.2026, 10:50
Еще две подземные школы строят в Харьковской области – когда закончат работы
Еще две подземные школы строят в Харьковской области – когда закончат работы
03.03.2026, 16:39

Новости по теме:

18.07.2025
Рыбы на 750 тыс. грн выловил за раз браконьер на Харьковщине: что он поймал
28.04.2025
Порыбачил на почти 152 тыс. грн – полиция поймала браконьера на Харьковщине
17.04.2025
Ущерб – почти 50 тысяч: на Харьковщине поймали браконьера с рыбой и раками
07.04.2025
Погубил рыбы на 80 тыс. грн: у мужчины на Харьковщине забрали лодку и сетки
27.02.2025
Мужчина незаконно отстреливал диких животных в Харьковской области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Рыбы более чем на 250 тысяч грн наловили браконьеры на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 16:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин ловили рыбу сетью во время нереста на Оскольском водохранилище, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.".