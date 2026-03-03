Рыбы более чем на 250 тысяч грн наловили браконьеры на Харьковщине
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
Двое мужчин ловили рыбу сетью во время нереста на Оскольском водохранилище, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.
28 февраля 2026 года государственные инспекторы обнаружили двоих граждан, ловивших рыбу шестью сетками в период нереста щук на Оскольском водохранилище возле села Комаровка Изюмского района.
Так мужчины уловили 49 щук. Выловленные рыбы имели икру. Также в сетках были и такие виды рыб: карась серебристый – 25 экз., лещ – 13 экз., карп – 5 экз., окунь – 1 экз. Общий вес незаконно выловленной рыбы составил 119 кг.
Этими действиями браконьеры нанесли ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 252 586 грн. Сетки и выловленную рыбу изъяли На лиц составили админпротоколы.
