Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов

Падения осколков российского БпЛА зафиксировали утром 3 марта в Шевченковском районе Харькова, написал мэр Игорь Терехов.

«Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько автомобилей. К счастью, нет пострадавших», – уточнил городской голова.

Напомним, накануне, 2 марта, российские беспилотники летели в сторону Харькова практически беспрерывно с самого утра. Первые взрывы в городе слышали около 06:35. А в результате дневного «прилета», который зафиксировали около 15:28, пострадал 10-летний ребенок, а также 80-летняя женщина. Они получили острую реакцию на стресс. Тем временем накануне городской голова рассказывал об успешной работе ПВО в эфире нацмарафона.