Live

Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов

Происшествия 07:10   03.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов

Падения осколков российского БпЛА зафиксировали утром 3 марта в Шевченковском районе Харькова, написал мэр Игорь Терехов. 

«Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько автомобилей. К счастью, нет пострадавших», – уточнил городской голова.

Напомним, накануне, 2 марта, российские беспилотники летели в сторону Харькова практически беспрерывно с самого утра. Первые взрывы в городе слышали около 06:35. А в результате дневного «прилета», который зафиксировали около 15:28, пострадал 10-летний ребенок, а также 80-летняя женщина. Они получили острую реакцию на стресс. Тем временем накануне городской голова рассказывал об успешной работе ПВО в эфире нацмарафона.

Читайте также: Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
02.03.2026, 15:28
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
02.03.2026, 19:08
Мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 3 марта в Харькове и области
Мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 3 марта в Харькове и области
02.03.2026, 20:31
Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹
Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹
02.03.2026, 16:18
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
02.03.2026, 13:58
Как будут отключать свет сегодня в Харьковской области – графики
Как будут отключать свет сегодня в Харьковской области – графики
03.03.2026, 07:38

Новости по теме:

03.03.2026
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
02.03.2026
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
02.03.2026
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
02.03.2026
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
01.03.2026
Пострадала женщина и повреждены надгробия — БпЛА ударили по Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 07:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Падения осколков российского БпЛА зафиксировали утром 3 марта в Шевченковском районе Харькова, написал мэр Игорь Терехов. ".