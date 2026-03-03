Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
Падения осколков российского БпЛА зафиксировали утром 3 марта в Шевченковском районе Харькова, написал мэр Игорь Терехов.
«Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько автомобилей. К счастью, нет пострадавших», – уточнил городской голова.
Напомним, накануне, 2 марта, российские беспилотники летели в сторону Харькова практически беспрерывно с самого утра. Первые взрывы в городе слышали около 06:35. А в результате дневного «прилета», который зафиксировали около 15:28, пострадал 10-летний ребенок, а также 80-летняя женщина. Они получили острую реакцию на стресс. Тем временем накануне городской голова рассказывал об успешной работе ПВО в эфире нацмарафона.
