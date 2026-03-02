В Харькове — «прилет», пострадавшие: Терехов сообщил подробности (обновляется)

В Харькове около 15:28 2 марта раздался взрыв. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о том, что над городом фиксируют БпЛА типа «Молния».

Дополнено в 15:48. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил: удар БпЛА пришелся по многоквартирному дому.

Дополнено в 15:41. «В результате удара по Шевченковскому району есть пострадавшие. Детали выясняем», — сообщил Терехов.

15:34. «Зафиксирован удар вражеским беспилотником. Предварительно – Шевченковский район», — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Отметим, российские беспилотники летят в сторону Харькова практически беспрерывно с самого утра. Первые взрывы в городе слышали около 06:35. При этом некоторое количество БпЛА сбили в небе, о чем информировали мониторинговые каналы. Об успешной работе ПВО в эфире нацмарафона рассказал и Терехов. Последствия дневного «прилета» еще уточняют. Информация будет обновляться.