Live

У Харкові – “приліт”, є постраждалі: Терехов повідомив подробиці (оновлюється)

Події 15:48   02.03.2026
Оксана Горун
У Харкові – “приліт”, є постраждалі: Терехов повідомив подробиці (оновлюється) Фото: Харківська міськрада

У Харкові близько 15:28 2 березня пролунав вибух. Перед цим моніторингові канали попереджали, що над містом фіксують БпЛА типу “Молния”.

Доповнено о 15:48. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив: удар БпЛА припав по багатоквартирному будинку.

Доповнено о 15:41. “Внаслідок удару по Шевченківському району є постраждалі. Деталі зʼясовуємо”, – повідомив мер Харкова.

15:34. “Зафіксовано удар ворожим безпілотником. Попередньо – Шевченківський район”, – написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Зазначимо, російські безпілотники летять у бік Харкова практично безперервно з самого ранку. Перші вибухи в місті чули близько 06:35. При цьому кілька БпЛА збили в небі, про що інформували моніторингові канали. Про успішну роботу ППО в етері нацмарафону розповів Терехов. Наслідки денного “прильоту” ще уточнюють. Інформація оновлюватиметься.

Читайте також: Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий

Автор: Оксана Горун
Популярно
Безвісти зникла бригада “швидкої” на Харківщині: поліція провела пошуки 📹
Безвісти зникла бригада “швидкої” на Харківщині: поліція провела пошуки 📹
02.03.2026, 16:18
У Харкові – “приліт”, є постраждалі: Терехов повідомив подробиці (оновлюється)
У Харкові – “приліт”, є постраждалі: Терехов повідомив подробиці (оновлюється)
02.03.2026, 15:48
Що коїться з дорогою на виїзді з Харкова, чи полагодять її: дані Гололобова
Що коїться з дорогою на виїзді з Харкова, чи полагодять її: дані Гололобова
02.03.2026, 13:14
Смертельна пожежа в Харківському районі: ДСНС повідомила подробиці (фото)
Смертельна пожежа в Харківському районі: ДСНС повідомила подробиці (фото)
02.03.2026, 13:36
Влаштував масштабне звалище посеред Харкова: підприємця судитимуть
Влаштував масштабне звалище посеред Харкова: підприємця судитимуть
02.03.2026, 13:58
“Військові відпрацювали на відмінно” – Терехов про захист Харкова від дронів
“Військові відпрацювали на відмінно” – Терехов про захист Харкова від дронів
02.03.2026, 12:15

Новини за темою:

01.03.2026
Модернізовані БпЛА РФ застосувала для ударів по Харкову у лютому 2026 року
01.03.2026
Евакуювали 60 людей, троє постраждалих. Чим РФ атакувала 1 березня Харків
27.02.2026
У Харкові чули вибухи: БпЛА вдарив по підприємству – Терехов
27.02.2026
“Приліт” був по території навчального закладу в Харкові – Терехов
11.02.2026
Відключення Starlink: на Харківщині за два дні подавили до 80% «Молний» 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові – “приліт”, є постраждалі: Терехов повідомив подробиці (оновлюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2026 в 15:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 15:28 2 березня пролунав вибух. Перед цим моніторингові канали попереджали, що над містом фіксують БпЛА типу “Молния".