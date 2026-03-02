У Харкові – “приліт”, є постраждалі: Терехов повідомив подробиці (оновлюється)
У Харкові близько 15:28 2 березня пролунав вибух. Перед цим моніторингові канали попереджали, що над містом фіксують БпЛА типу “Молния”.
Доповнено о 15:48. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив: удар БпЛА припав по багатоквартирному будинку.
Доповнено о 15:41. “Внаслідок удару по Шевченківському району є постраждалі. Деталі зʼясовуємо”, – повідомив мер Харкова.
15:34. “Зафіксовано удар ворожим безпілотником. Попередньо – Шевченківський район”, – написав міський голова Харкова Ігор Терехов.
Зазначимо, російські безпілотники летять у бік Харкова практично безперервно з самого ранку. Перші вибухи в місті чули близько 06:35. При цьому кілька БпЛА збили в небі, про що інформували моніторингові канали. Про успішну роботу ППО в етері нацмарафону розповів Терехов. Наслідки денного “прильоту” ще уточнюють. Інформація оновлюватиметься.
Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий
