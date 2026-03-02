Live

Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий

Події 15:28   02.03.2026
Оксана Горун
Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий Фото: Олексій Кулеба/телеграм

Чергова атака на поїзд, який перебував у русі, сталася в Криворізькому районі Дніпропетровської області, повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба 2 березня.

Удар дрона припав по приміському поїзду.

“На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів”, – написав Кулеба.

Поїзд, по якому припав удар, терміново зупинили. Пасажирів евакуювали, надали першу допомогу. Тих, хто цього потребував, вже забрали до лікарень. Наразі організовують доставку решти пасажирів туди, куди вони їхали.

Зазначимо, ЗС РФ “відкрили полювання” на пасажирські поїзди в Україні. Трагічний удар, внаслідок якого загинули шестеро людей, був 27 січня на Харківщині – біля села Язикове Барвінківської громади. Три безпілотники прицільно атакували рейс, в якому їхало близько 200 осіб. Перший удар припав перед поїздом, щоб той зупинився. Другий БпЛА влучив поряд, а третій – безпосередньо по вагону, де знаходилися 18 пасажирів. Він спалахнув. На місці виявили останки тіл шести людей.

Читайте також: Вагон, який атакували БпЛА на Харківщині, перетворили на арт-роботу (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Безвісти зникла бригада “швидкої” на Харківщині: поліція провела пошуки 📹
Безвісти зникла бригада “швидкої” на Харківщині: поліція провела пошуки 📹
02.03.2026, 16:18
У Харкові – “приліт”, є постраждалі: Терехов повідомив подробиці (оновлюється)
У Харкові – “приліт”, є постраждалі: Терехов повідомив подробиці (оновлюється)
02.03.2026, 15:48
Що коїться з дорогою на виїзді з Харкова, чи полагодять її: дані Гололобова
Що коїться з дорогою на виїзді з Харкова, чи полагодять її: дані Гололобова
02.03.2026, 13:14
Смертельна пожежа в Харківському районі: ДСНС повідомила подробиці (фото)
Смертельна пожежа в Харківському районі: ДСНС повідомила подробиці (фото)
02.03.2026, 13:36
Влаштував масштабне звалище посеред Харкова: підприємця судитимуть
Влаштував масштабне звалище посеред Харкова: підприємця судитимуть
02.03.2026, 13:58
“Військові відпрацювали на відмінно” – Терехов про захист Харкова від дронів
“Військові відпрацювали на відмінно” – Терехов про захист Харкова від дронів
02.03.2026, 12:15

Новини за темою:

02.03.2026
Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено)
01.03.2026
Постраждала жінка і пошкоджені надгробки – БпЛА вдарили по Харківщині
01.03.2026
Евакуювали 60 людей, троє постраждалих. Чим РФ атакувала 1 березня Харків
01.03.2026
Фото з місця атак росіян 1 березня у Харкові показали в ДСНС
28.02.2026
Новини Харкова – головне за 28 лютого: удари БпЛА, атака на “швидку” та ферму


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2026 в 15:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергова атака на поїзд, який перебував у русі, сталася в Криворізькому районі, повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба 2 березня".