Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий
Чергова атака на поїзд, який перебував у русі, сталася в Криворізькому районі Дніпропетровської області, повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба 2 березня.
Удар дрона припав по приміському поїзду.
“На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів”, – написав Кулеба.
Поїзд, по якому припав удар, терміново зупинили. Пасажирів евакуювали, надали першу допомогу. Тих, хто цього потребував, вже забрали до лікарень. Наразі організовують доставку решти пасажирів туди, куди вони їхали.
Зазначимо, ЗС РФ “відкрили полювання” на пасажирські поїзди в Україні. Трагічний удар, внаслідок якого загинули шестеро людей, був 27 січня на Харківщині – біля села Язикове Барвінківської громади. Три безпілотники прицільно атакували рейс, в якому їхало близько 200 осіб. Перший удар припав перед поїздом, щоб той зупинився. Другий БпЛА влучив поряд, а третій – безпосередньо по вагону, де знаходилися 18 пасажирів. Він спалахнув. На місці виявили останки тіл шести людей.
