Вагон, який атакували БпЛА на Харківщині, перетворили на арт-роботу (фото)

Події 20:42   24.02.2026
Оксана Горун
Вагон, який атакували БпЛА на Харківщині, перетворили на арт-роботу (фото) Фото: пресслужба УЗ

До роковин великої війни АТ “Укрзалізниця” показала міжнародним делегаціям пасажирський вагон поїзда “Чоп – Барвінкове”, в якому на Харківщині загинули шестеро людей.

Expolight Arts перетворив його на арт-роботу “Пульсуючий Біль” — завдяки світлу, яке не прикрашає, а говорить правду. Автор роботи — Микола Каблука. Це реальний вагон рейсу “Чоп – Барвінкове”, який росія атакувала 27 січня 2026 року. Того дня 6 пасажирів загинули, ще двоє були поранені. Близько 300 людей вдалося врятувати, бо залізничники діяли за лічені хвилини: допомогли вибратися, надали першу допомогу, від’єднали неушкоджені вагони, щоб вогонь не поширився“, – повідомила пресслужба УЗ.

знищений вагон поїзда Чоп - Барвінкове 5
Фото: пресслужба УЗ
знищений вагон поїзда Чоп - Барвінкове 4
Фото: пресслужба УЗ
знищений вагон поїзда Чоп - Барвінкове 2
Фото: пресслужба УЗ
знищений вагон поїзда Чоп - Барвінкове
Фото: пресслужба УЗ

Залізничники наголосили: “Усередині перебували мирні люди. Єдине, що залишилося після — обвуглений метал, тиша і біль, який неможливо ані виправдати, ані забути”.

Нагадаємо, трагедія сталася біля села Язикове Барвінківської громади. Три безпілотники прицільно атакували рейс, яким їхало близько 200 осіб. Перший удар припав перед поїздом – щоб той зупинився. Другий БпЛА влучив поряд, а третій – безпосередньо по вагону, де знаходилися 18 пасажирів. Він спалахнув. На місці виявили останки тіл шести людей.

Автор: Оксана Горун
