Вагон, який атакували БпЛА на Харківщині, перетворили на арт-роботу (фото)
До роковин великої війни АТ “Укрзалізниця” показала міжнародним делегаціям пасажирський вагон поїзда “Чоп – Барвінкове”, в якому на Харківщині загинули шестеро людей.
“Expolight Arts перетворив його на арт-роботу “Пульсуючий Біль” — завдяки світлу, яке не прикрашає, а говорить правду. Автор роботи — Микола Каблука. Це реальний вагон рейсу “Чоп – Барвінкове”, який росія атакувала 27 січня 2026 року. Того дня 6 пасажирів загинули, ще двоє були поранені. Близько 300 людей вдалося врятувати, бо залізничники діяли за лічені хвилини: допомогли вибратися, надали першу допомогу, від’єднали неушкоджені вагони, щоб вогонь не поширився“, – повідомила пресслужба УЗ.
Залізничники наголосили: “Усередині перебували мирні люди. Єдине, що залишилося після — обвуглений метал, тиша і біль, який неможливо ані виправдати, ані забути”.
Нагадаємо, трагедія сталася біля села Язикове Барвінківської громади. Три безпілотники прицільно атакували рейс, яким їхало близько 200 осіб. Перший удар припав перед поїздом – щоб той зупинився. Другий БпЛА влучив поряд, а третій – безпосередньо по вагону, де знаходилися 18 пасажирів. Він спалахнув. На місці виявили останки тіл шести людей.
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", барвенково, вагон, годовщина, загиблі, потяг, шахеды;
Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 20:42