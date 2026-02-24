Вагон, который атаковали БпЛА на Харьковщине, превратили в арт-работу (фото)
К годовщине большой войны АТ «Укрзалізниця» показала международным делегациям пассажирский вагон поезда «Чоп — Барвенково», в котором на Харьковщине погибли шестеро людей.
«Expolight Arts превратил его в арт-работу «Пульсирующая боль» — благодаря свету, который не украшает, а говорит правду. Автор работы — Николай Каблука. Это реальный вагон рейса «Чоп — Барвенково», который россия атаковала 27 января 2026 года. В тот день шесть пассажиров погибли, еще двое были ранены. Около 300 человек удалось спасти, потому что железнодорожники действовали в считанные минуты: помогли выбраться, оказали первую помощь, отсоединили неповрежденные вагоны, чтобы огонь не распространился», — сообщила пресс-служба УЗ.
Железнодорожники подчеркнули: «Внутри находились мирные люди. Единственное, что осталось после — обугленный металл, тишина и боль, которую невозможно ни оправдать, ни забыть».
Напомним, трагедия произошла возле села Языковое Барвенковской громады. Три беспилотника прицельно атаковали рейс в котором ехало около 200 человек. Первый удар пришелся перед поездом — чтобы тот остановился. Второй БпЛА попал рядом, а третий – непосредственно по вагону, где находились 18 пассажиров. Он вспыхнул. На месте обнаружили останки тел шести человек.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", барвенково, вагон, годовщина, загиблі, погибшие, поезд, потяг, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Вагон, который атаковали БпЛА на Харьковщине, превратили в арт-работу (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 20:42;