Вагон, который атаковали БпЛА на Харьковщине, превратили в арт-работу (фото)

Общество 20:42   24.02.2026
Оксана Горун
Вагон, который атаковали БпЛА на Харьковщине, превратили в арт-работу (фото) Фото: пресс-служба УЗ

К годовщине большой войны АТ «Укрзалізниця» показала международным делегациям пассажирский вагон поезда «Чоп — Барвенково», в котором на Харьковщине погибли шестеро людей.

«Expolight Arts превратил его в арт-работу «Пульсирующая боль» — благодаря свету, который не украшает, а говорит правду. Автор работы — Николай Каблука. Это реальный вагон рейса «Чоп — Барвенково», который россия атаковала 27 января 2026 года. В тот день шесть пассажиров погибли, еще двое были ранены. Около 300 человек удалось спасти, потому что железнодорожники действовали в считанные минуты: помогли выбраться, оказали первую помощь, отсоединили неповрежденные вагоны, чтобы огонь не распространился», — сообщила пресс-служба УЗ.

уничтоженный вагон поезда Чоп - Барвенково 5
Фото: пресс-служба УЗ
уничтоженный вагон поезда Чоп - Барвенково 4
Фото: пресс-служба УЗ
уничтоженный вагон поезда Чоп - Барвенково 2
Фото: пресс-служба УЗ
уничтоженный вагон поезда Чоп - Барвенково
Фото: пресс-служба УЗ

Железнодорожники подчеркнули: «Внутри находились мирные люди. Единственное, что осталось после — обугленный металл, тишина и боль, которую невозможно ни оправдать, ни забыть».

Напомним, трагедия произошла возле села Языковое Барвенковской громады. Три беспилотника прицельно атаковали рейс в котором ехало около 200 человек. Первый удар пришелся перед поездом — чтобы тот остановился. Второй БпЛА попал рядом, а третий – непосредственно по вагону, где находились 18 пассажиров. Он вспыхнул. На месте обнаружили останки тел шести человек.

Автор: Оксана Горун
