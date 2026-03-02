Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший

Очередная атака на поезд, который находился в движении, произошла в Криворожском районе Днепропетровской области, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба 2 марта.

Удар дрона пришелся по пригородному поезду.

«К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров», — написал Кулеба.

Поезд, по которому пришелся удар, срочно остановили. Пассажиров эвакуировали, предоставили им первую помощь. Тех, кто в этом нуждался, уже забрали в больницы. Сейчас организовывают доставку остальных пассажиров туда, куда они ехали.

Отметим, ВС РФ «открыли охоту» на пассажирские поезда в Украине. Трагический удар, в результате которого погибли шесть человек, был 27 января на Харьковщине — возле села Языковое Барвенковской громады. Три беспилотника прицельно атаковали рейс в котором ехало около 200 человек. Первый удар пришелся перед поездом — чтобы тот остановился. Второй БпЛА попал рядом, а третий – непосредственно по вагону, где находились 18 пассажиров. Он вспыхнул. На месте обнаружили останки тел шести человек.