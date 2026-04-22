Новини Харкова – головне 22 квітня: як минула ніч
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
06:58
“Молния” вночі вдарила по Харкову
У Харкові знову була тривожна ніч. Сирени вили неодноразово. Перша з повітряних тривог була затяжною – з 21:46 21 квітня до 01:25 22 квітня. У цей проміжок часу по місту вдарив російський БпЛА “Молния”. Мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Слобідському районі. Дісталося інфраструктурному об’єкту. Обійшлося без постраждалих.
Перерва на спокійний сон о 01:25 була дуже короткою. Вже о 01:30 тривогу відновили – до 03:15. Третій період небезпеки розпочався о 04:47 і тривав до самого ранку. При цьому моніторингові канали періодично інформували про проліт невеликих ударних безпілотників (“молний” та FPV) у різних районах регіону. Останнє подібне повідомлення було близько 6 ранку. О 06:57 пролунав відбій.
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 06:58;