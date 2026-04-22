Новини Харкова – головне 22 квітня: як минула ніч

Події 06:58   22.04.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 22 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

06:58

“Молния” вночі вдарила по Харкову

У Харкові знову була тривожна ніч. Сирени вили неодноразово. Перша з повітряних тривог була затяжною – з 21:46 21 квітня до 01:25 22 квітня. У цей проміжок часу по місту вдарив російський БпЛА “Молния”. Мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Слобідському районі. Дісталося інфраструктурному об’єкту. Обійшлося без постраждалих.

Перерва на спокійний сон о 01:25 була дуже короткою. Вже о 01:30 тривогу відновили – до 03:15. Третій період небезпеки розпочався о 04:47 і тривав до самого ранку. При цьому моніторингові канали періодично інформували про проліт невеликих ударних безпілотників (“молний” та FPV) у різних районах регіону. Останнє подібне повідомлення було близько 6 ранку. О 06:57 пролунав відбій.

Читайте також: Сьогодні 22 квітня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Новини Харкова – головне 22 квітня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 22 квітня: як минула ніч
22.04.2026, 06:58
Сьогодні 22 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 квітня 2026: яке свято та день в історії
22.04.2026, 06:00
«Недоухилянтки» та заморозки в Харкові – підсумки 21 квітня
«Недоухилянтки» та заморозки в Харкові – підсумки 21 квітня
21.04.2026, 23:00
«Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт»
«Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт»
21.04.2026, 19:59
Новини Харкова — головне 21 квітня: фронт, новий очільник метрополітену
Новини Харкова — головне 21 квітня: фронт, новий очільник метрополітену
21.04.2026, 22:03
Небезпечні заморозки й опади: прогноз погоди в Харкові та області на 22 квітня
Небезпечні заморозки й опади: прогноз погоди в Харкові та області на 22 квітня
21.04.2026, 21:45

Новини за темою:

21.04.2026
«Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт»
12.04.2026
По Дергачах ударила “молния”: Задоренко закликав не покладатися на перемир’я
11.04.2026
Більш ніж сотню БпЛА “Молния” збили на підльоті до Харкова за місяць (відео)
01.04.2026
Наслідки “прильоту” БпЛА “Молнии” по багатоповерхівці у Харкові 1 квітня
30.03.2026
Склад з ворожими БпЛА «Молния» знищили прикордонники на Харківщині (відео)


  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 06:58;

