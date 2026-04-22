По Харкову вдарили БпЛА: де зафіксували «прильоти» (доповнюється)
Ворожий БпЛА вдарив по Холодногірському та Київському районах Харкова. Перший вибух чули містяни близько 15:00.
Доповнено о 15:34. Ще один ворожий удар зафіксували в Київському районі, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Наразі звернень до медиків не надходило», – повідомив Синєгубов.
15:07. «Встановлюємо всі обставини обстрілу. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, у Харкові була тривожна ніч. Сирени вили неодноразово. Перша з повітряних тривог була затяжною – з 21:46 21 квітня до 01:25 22 квітня. У цей проміжок часу по місту вдарив російський БпЛА “Молния”. Мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Слобідському районі. Дісталося інфраструктурному об’єкту. Обійшлося без постраждалих.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 22 населені пункти області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 20 людей постраждали.
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «По Харкову вдарили БпЛА: де зафіксували «прильоти» (доповнюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 15:34;