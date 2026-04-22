По Харкову вдарили БпЛА: де зафіксували «прильоти» (доповнюється)

Події 15:34   22.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Ворожий БпЛА вдарив по Холодногірському та Київському районах Харкова. Перший вибух чули містяни близько 15:00.

Доповнено о 15:34. Ще один ворожий удар зафіксували в Київському районі, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі звернень до медиків не надходило», – повідомив Синєгубов.

15:07. «Встановлюємо всі обставини обстрілу. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові була тривожна ніч. Сирени вили неодноразово. Перша з повітряних тривог була затяжною – з 21:46 21 квітня до 01:25 22 квітня. У цей проміжок часу по місту вдарив російський БпЛА “Молния”. Мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Слобідському районі. Дісталося інфраструктурному об’єкту. Обійшлося без постраждалих.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 22 населені пункти області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 20 людей постраждали.

