Live

Загиблий і п’ятеро постраждалих: як минула доба у Харкові й області

Події 09:17   19.04.2026
Оксана Якушко
Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову і 19 населеним пунктам області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вранці 18 квітня внаслідок удару російського БпЛА по цивільному підприємству в Богодухові спалахнула пожежа та постраждали троє людей, повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

«У місті Богодухів загинув 30-річний чоловік, постраждали 41-річний чоловік та жінки 41, 51, 50 років; у селищі Великий Бурлук зазнала травм 78-річна жінка», – розповів Синєгубов.

Росіяни атакували БпЛА Новобаварський, Холодногірський, Київський, Основ’янський та ракетою – Шевченківський райони Харкова.

У Харкові пошкоджені цивільне підприємство, магазин і 2 багатоквартирні будинки.

У Богодухівському районі зазнав руйнувань інтернатний заклад (с. Малижине), 3 приватні будинки, 3 автомобілі, електромережі (с. Івано-Шийчине), цивільне підприємство, електромережі, 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди (м. Богодухів), 3 автомобілі (сел. Золочів), електромережі (с. Велика Рогозянка), фермерське господарство, автомобіль (с. Дмитрівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), будинок культури (с. Відродженівське), 4 приватні будинки, автомобіль (с. Довжик).

У Куп’янському районі внаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство (с. Борівське), приватний будинок (с. Аркадівка), 2 приватні будинки, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук).

В Ізюмському районі руйнувань зазнали складське приміщення, приватний будинок, 2 господарчі споруди (м. Ізюм).

У Харківському районі росіяни обстрілами пошкодили автівку, приватний будинок, літню кухню, ще одну автівку (сел. Слатине), приватний будинок (сел. Козача Лопань);

У Чугуївському районі зазнав руйнувань приватний будинок (с. Шевченкове Перше).

Протягом доби рятувальники виїздили 15 раз на ліквідацію пожеж, 6 з яких виникли через ворожі обстріли в Богодухівському, Ізюмському районах області, а також у Харкові, повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Вранці 18 квітня внаслідок удару російського БпЛА по цивільному підприємству у місті Богодухів зайнялася пожежа та постраждали 3 особи.

Вдень у Київському районі Харкова внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа на даху торгівельного павільйону. Вогонь загасила добровільна пожежна команда ТЦ “Барабашово”.

Вночі 19 квітня росіяни вдарили по приватному будинку у місті Ізюм. Спалахнула пожежа в оселі та господарчій споруді на загальній площі 150 м кв. Без постраждалих.

Автор: Оксана Якушко
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2026 в 09:17;

