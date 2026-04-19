Загиблий і п’ятеро постраждалих: як минула доба у Харкові й області
Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову і 19 населеним пунктам області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Вранці 18 квітня внаслідок удару російського БпЛА по цивільному підприємству в Богодухові спалахнула пожежа та постраждали троє людей, повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.
«У місті Богодухів загинув 30-річний чоловік, постраждали 41-річний чоловік та жінки 41, 51, 50 років; у селищі Великий Бурлук зазнала травм 78-річна жінка», – розповів Синєгубов.
Росіяни атакували БпЛА Новобаварський, Холодногірський, Київський, Основ’янський та ракетою – Шевченківський райони Харкова.
У Харкові пошкоджені цивільне підприємство, магазин і 2 багатоквартирні будинки.
У Богодухівському районі зазнав руйнувань інтернатний заклад (с. Малижине), 3 приватні будинки, 3 автомобілі, електромережі (с. Івано-Шийчине), цивільне підприємство, електромережі, 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди (м. Богодухів), 3 автомобілі (сел. Золочів), електромережі (с. Велика Рогозянка), фермерське господарство, автомобіль (с. Дмитрівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), будинок культури (с. Відродженівське), 4 приватні будинки, автомобіль (с. Довжик).
У Куп’янському районі внаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство (с. Борівське), приватний будинок (с. Аркадівка), 2 приватні будинки, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук).
В Ізюмському районі руйнувань зазнали складське приміщення, приватний будинок, 2 господарчі споруди (м. Ізюм).
У Харківському районі росіяни обстрілами пошкодили автівку, приватний будинок, літню кухню, ще одну автівку (сел. Слатине), приватний будинок (сел. Козача Лопань);
У Чугуївському районі зазнав руйнувань приватний будинок (с. Шевченкове Перше).
Протягом доби рятувальники виїздили 15 раз на ліквідацію пожеж, 6 з яких виникли через ворожі обстріли в Богодухівському, Ізюмському районах області, а також у Харкові, повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
Вранці 18 квітня внаслідок удару російського БпЛА по цивільному підприємству у місті Богодухів зайнялася пожежа та постраждали 3 особи.
Вдень у Київському районі Харкова внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа на даху торгівельного павільйону. Вогонь загасила добровільна пожежна команда ТЦ “Барабашово”.
Вночі 19 квітня росіяни вдарили по приватному будинку у місті Ізюм. Спалахнула пожежа в оселі та господарчій споруді на загальній площі 150 м кв. Без постраждалих.
Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2026 в 09:17;