Live

Двоє постраждалих, серед них дитина – росіяни вдарили по Чугуєву (фото)

Події 21:25   03.06.2026
Оксана Якушко
Двоє постраждалих, серед них дитина – росіяни вдарили по Чугуєву (фото)

Попередньо внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували один із мікрорайонів Чугуєва близько 20:10, одразу після обстрілу поінформувала мер міста Галина Мінаєва.

Внаслідок удару пошкоджені навчальний заклад і прилеглі двоповерхові багатоквартирні будинки.

Нині на місці прильоту працюють усі екстрені служби.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, ранок 3 червня у Харкові знову розпочався з вибухів – куди «прилетів» (доповнений).

Читайте також: Викинули дитину з вікна, щоб врятувати: родина дивом вибралася з вогню

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вибух у Харкові: по місту вдарила ракета – Терехов
Вибух у Харкові: по місту вдарила ракета – Терехов
03.06.2026, 23:59
Скоро відкриють окружну Харкова, реактивні «шахеди» – підсумки 3 червня
Скоро відкриють окружну Харкова, реактивні «шахеди» – підсумки 3 червня
03.06.2026, 23:27
Втеча як у кіно: злочинець вистрибнув через вікно туалету й уїхав на таксі📹
Втеча як у кіно: злочинець вистрибнув через вікно туалету й уїхав на таксі📹
03.06.2026, 22:35
Викинули дитину з вікна, щоб врятувати: родина дивом вибралася з вогню
Викинули дитину з вікна, щоб врятувати: родина дивом вибралася з вогню
03.06.2026, 17:55
Дощ, гроза, але тепло. Прогноз погоди на 4 червня по Харкову й області
Дощ, гроза, але тепло. Прогноз погоди на 4 червня по Харкову й області
03.06.2026, 20:27
Новини Харкова — головне 3 червня: атака БпЛА, зміни у мерії, вибух
Новини Харкова — головне 3 червня: атака БпЛА, зміни у мерії, вибух
03.06.2026, 23:41

Новини за темою:

03.06.2026
Викинули дитину з вікна, щоб врятувати: родина дивом вибралася з вогню
03.06.2026
Коли в області після сирени повідомлятимуть тип загрози, як у Харкові — строки
03.06.2026
«Є проєкт глобальної реконструкції» – Синєгубов про плани на Печенізьку греблю
03.06.2026
Синєгубов про фортифікації на Харківщині: що і хто будує, де беруть гроші
03.06.2026
Трасу на Чугуїв планують закрити антидроновими сітками: подробиці від ОВА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє постраждалих, серед них дитина – росіяни вдарили по Чугуєву (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 21:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".