Двоє постраждалих, серед них дитина – росіяни вдарили по Чугуєву (фото)
Попередньо внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Росіяни атакували один із мікрорайонів Чугуєва близько 20:10, одразу після обстрілу поінформувала мер міста Галина Мінаєва.
Внаслідок удару пошкоджені навчальний заклад і прилеглі двоповерхові багатоквартирні будинки.
Нині на місці прильоту працюють усі екстрені служби.
Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, ранок 3 червня у Харкові знову розпочався з вибухів – куди «прилетів» (доповнений).
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 21:25;