Двоє постраждалих, серед них дитина – росіяни вдарили по Чугуєву (фото)

Попередньо внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували один із мікрорайонів Чугуєва близько 20:10, одразу після обстрілу поінформувала мер міста Галина Мінаєва.

Внаслідок удару пошкоджені навчальний заклад і прилеглі двоповерхові багатоквартирні будинки.

Нині на місці прильоту працюють усі екстрені служби.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, ранок 3 червня у Харкові знову розпочався з вибухів – куди «прилетів» (доповнений).