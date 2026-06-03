«Є проєкт глобальної реконструкції» – Синєгубов про плани на Печенізьку греблю

Глобально реконструювати планують на Харківщині Печенізьку греблю, яку РФ атакує ще з 2022-го року. Навіть розроблений відповідний проєкт та передбачено фінансування. Однак, як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу, цей об’єкт залишається пріоритетом ворога, тож важко знайти будівельну компанію, яка проведе роботи зараз.

«Ми його тимчасово відновили, проводили заходи всі ці роки щодо посилення спроможностей встояти перед атаками, його захисту, пасивний/активний захист. І продовжуємо це робити. Так, дійсно, є проєкт його глобальної реконструкції, який ми навіть можемо проводити зараз. Тут особливо складнощі у тому, що постійно повітряні тривоги, постійно він під ударами. Скажу вам відверто, важко знайти будівельну компанію, яка погодиться виконувати там зараз роботу. Тому що розуміючи, що це пріоритетний об’єкт, який постійно під ударами, під обстрілами, і там вже були будівельники, які втратили велику кількість техніки», – зазначив начальник ХОВА.

Він підкреслює: фінансування на проєкт реконструкції передбачено, тому будуть зважати на безпекові умови.

«Коли говоримо про масштабну реконструкцію всього об’єкта, включаючи мостову переправу, є черговість виконання цих робіт, тощо. І ці роботи передбачають фізичний захист, посилення цього захисту, який буде витримувати удари «шахедів», ракет тощо. Зараз ми вжили оперативно заходів, дякую нашим підрозділам військовим, цивільним, які це робили, ми по максимуму його укріпили та захистили. Далі будемо дивитися. Немає ніякої гарантії, що його не буде зруйновано, пошкоджено. Тому, що він залишається пріоритетом для наших ворогів», – підсумував Синєгубов.