«Есть проект глобальной реконструкции» — ОВА о планах на Печенежскую плотину
Глобально реконструировать планируют на Харьковщине Печенежскую плотину, которую РФ атакует еще с 2022-го года. Даже разработан соответствующий проект и предусмотрено финансирование. Однако, как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов во время брифинга, этот объект остается приоритетом врага, так что трудно найти строительную компанию, которая проведет работы сейчас.
«Мы его временно восстановили, проводили меры все эти годы по усилению способностей устоять перед атаками, его защите, пассивной/активной защите. И продолжаем это делать. Да, действительно, есть проект его глобальной реконструкции, который мы даже можем проводить сейчас. Здесь сложность состоит в том, что постоянно воздушные тревоги, постоянно он под ударами. Скажу вам откровенно, трудно найти строительную компанию, которая согласится выполнять сейчас работу. Потому что понимаем, что это приоритетный объект, постоянно под ударами, под обстрелами, и там уже были строители, потерявшие большое количество техники», — отметил начальник ХОВА.
Он подчеркивает: финансирование на проект реконструкции предусмотрено, поэтому будут учитывать условия безопасности.
«Когда говорим о масштабной реконструкции всего объекта, включая мостовую переправу, есть очередность выполнения этих работ и т.д. И эти работы предусматривают физическую защиту, усиление этой защиты, которая будет выдерживать удары «Шахедов», ракет и т.д. Сейчас мы приняли оперативно меры, благодаря нашим подразделениям военным, гражданским, которые это делали, мы по максимуму его укрепили и защитили. Дальше будем смотреть. Нет никакой гарантии, что она не будет разрушен, поврежден. Потому что он остается приоритетом для наших врагов», — подытожил Синегубов.
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- Категории: Оригинально, Харьков; Теги: Олег Синегубов, печенеги, плотина, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 16:55;