Двое пострадавших, среди них ребенок – россияне ударили по Чугуеву (фото)
Предварительно, в результате обстрела пострадали два человека, среди которых 14-летний ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Россияне атаковали один из микрорайонов Чугуева около 20:10, сразу после обстрела проинформировала мэр города Галина Минаева.
В результате удара повреждены учебное заведение и близлежащие двухэтажные многоквартирные дома.
Сейчас на месте прилета работают все экстренные службы.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», утро 3 июня в Харькове снова началось со взрывов – куда «прилетело» (дополнено).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Олег Синегубов, удар, хова, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 21:25;