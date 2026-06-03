Двое пострадавших, среди них ребенок – россияне ударили по Чугуеву (фото)

Предварительно, в результате обстрела пострадали два человека, среди которых 14-летний ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Россияне атаковали один из микрорайонов Чугуева около 20:10, сразу после обстрела проинформировала мэр города Галина Минаева.

В результате удара повреждены учебное заведение и близлежащие двухэтажные многоквартирные дома.

Сейчас на месте прилета работают все экстренные службы.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», утро 3 июня в Харькове снова началось со взрывов – куда «прилетело» (дополнено).