Live

Двое пострадавших, среди них ребенок – россияне ударили по Чугуеву (фото)

Происшествия 21:25   03.06.2026
Оксана Якушко
Двое пострадавших, среди них ребенок – россияне ударили по Чугуеву (фото)

Предварительно, в результате обстрела пострадали два человека, среди которых 14-летний ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Россияне атаковали один из микрорайонов Чугуева около 20:10, сразу после обстрела проинформировала мэр города Галина Минаева.

В результате удара повреждены учебное заведение и близлежащие двухэтажные многоквартирные дома.

Сейчас на месте прилета работают все экстренные службы.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», утро 3 июня в Харькове снова началось со взрывов – куда «прилетело» (дополнено).

Читайте также: Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрыв в Харькове: по городу ударила ракета – Терехов
Взрыв в Харькове: по городу ударила ракета – Терехов
03.06.2026, 23:59
Новости Харькова — главное 3 июня: атака БпЛА, изменения в мэрии, взрыв
Новости Харькова — главное 3 июня: атака БпЛА, изменения в мэрии, взрыв
03.06.2026, 23:41
Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара
Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара
03.06.2026, 17:55
Побег как в кино: преступник выпрыгнул через окно туалета и уехал на такси📹
Побег как в кино: преступник выпрыгнул через окно туалета и уехал на такси📹
03.06.2026, 22:35
Переименовали три улицы и один переулок в Харькове: где и какие именно
Переименовали три улицы и один переулок в Харькове: где и какие именно
03.06.2026, 21:55
Скоро откроют окружную Харькова, реактивные «шахеды» — итоги 3 июня
Скоро откроют окружную Харькова, реактивные «шахеды» — итоги 3 июня
03.06.2026, 23:27

Новости по теме:

03.06.2026
Когда в области после сирены будут сообщать тип угрозы, как в Харькове — сроки
03.06.2026
Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара
03.06.2026
«Есть проект глобальной реконструкции» — ОВА о планах на Печенежскую плотину
03.06.2026
Синегубов о фортификациях на Харьковщине: что и кто строит, где берут деньги
03.06.2026
Трассу на Чугуев планируют закрыть антидроновыми сетками: подробности от ОВА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Двое пострадавших, среди них ребенок – россияне ударили по Чугуеву (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 21:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, в результате обстрела пострадали два человека, среди которых 14-летний ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".