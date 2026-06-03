Дощ, гроза, але тепло. Прогноз погоди на 4 червня по Харкову й області
Прогноз погоди на четвер, 4 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі не прогнозують істотних опадів. Натомість вдень місцями очікують невеликий короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈. Протягом дня триматиметься мінлива хмарність ⛅️.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 19 до 24°.
У Харкові ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.
Вітер очікують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень прогріється до 22 – 24°.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 20:27;