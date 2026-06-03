Дощ, гроза, але тепло. Прогноз погоди на 4 червня по Харкову й області

Прогноз погоди на четвер, 4 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі не прогнозують істотних опадів. Натомість вдень місцями очікують невеликий короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈. Протягом дня триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 19 до 24°.

У Харкові ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.

Вітер очікують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень прогріється до 22 – 24°.