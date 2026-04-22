«Вирішив звернутися, щоб заспокоїти» – мер Богодухова зреагував на паніку 📹

Події 14:09   22.04.2026
Вікторія Яковенко
Міський голова Богодухова Володимир Бєлий констатує: ситуація четверту добу в місті – дуже складна. За ці дні зафіксували понад 100 “прильотів”.

“Сьогодні, 22 квітня, я вирішив звернутися до вас, щоб трішки заспокоїти. Є пошкодження, є руйнування. Це, в основному заправні станції, об’єкти енергетики, житлові будинки, адмінбудівлі. Пошкоджений один із банків. Ситуація, в цілому, контрольована. Пошкодження, які є, ми надаємо максимальну допомогу через благодійні фонди. Військові працюють, я з військовими в контакті. Ситуація буде налагоджена. Уже сьогодні-завтра ви маєте побачити полегшення обстановки. Міська рада працює, я на місці. Завдання влади – забезпечити всіх водою, світлом, роботою КП”, – сказав Бєлий під час прямого етеру на сторінці Богодухівської міськради у мережі “Фейсбук”.

Він зазначив, що таке вже переживали у 2022-му році.

“Паніку, яка посіяна зараз в соцмережах: “Всі втекли” і таке інше. На щастя, серед постраждалих загиблих немає. Вчора було 17 постраждалих, в основному, реакція на стрес. Хто хоче евакуюватися, є канали безкоштовної евакуації, ми допоможемо”, – зазначив мер Богодухова.

Відео: Богодухівська міськрада

Читайте також: Люди в паніці виїжджають із міста: що відбувається на Харківщині (відео)

