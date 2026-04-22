По Харькову ударили БпЛА: где зафиксировали «прилеты» (дополняется)
Вражеский БпЛА ударил по Холодногорскому и Киевскому районах Харькова. Первый взрыв слышали горожане около 15:00.
Дополнено в 15:34. Еще один вражеский удар зафиксировали в Киевском районе, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Пока обращений к медикам не поступало», — сообщил Синегубов.
15:07. «Устанавливаем все обстоятельства обстрела. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, в Харькове была тревожная ночь. Сирены выли неоднократно. Первая из воздушных тревог была затяжной – с 21:46 21 апреля до 01:25 22 апреля. В этот промежуток времени по городу ударил БпЛА «Молния». Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Слободском районе. Досталось инфраструктурному объекту. Обошлось без пострадавших.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 22 населенных пункта области. В результате обстрелов один человек погиб, 20 человек пострадали.
Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 15:34;