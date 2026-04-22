Мужчина погиб: на Харьковщине 22 апреля БпЛА ударил по машине, есть раненый

Гражданский автомобиль попал под атаку российского БпЛА в районе села Черкасские Тишки утром 22 апреля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«По данным следствия, 22 апреля около 06:10 вблизи села Черкасские Тишки Харьковского района военные рф атаковали беспилотником (тип устанавливается) гражданский автомобиль, который двигался по автодороге в направлении села Циркуны. В результате удара погиб 66-летний мужчина. Еще один мужчина, 69 лет, получил ранение. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение в Харькове», — проинформировали прокуроры.

Отметим, случаи атаки беспилотников на автомобили на севере Харьковской области все учащаются. При этом география расширяется: опасная зона приблизилась к окружной Харькова. А руководство области даже не исключает, что въезды в город затянут антидроновыми сетками.