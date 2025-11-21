Автомобиль за млн грн хотят купить в прифронтовой громаде на Харьковщине

Липцевский сельсовет объявил тендер на 961,4 тысячи грн, чтобы приобрести автомобиль Skoda Scala, сообщает ХАЦ.

Харьковский антикоррупционный центр ссылается на систему публичных закупок ProZorro.

Аукцион, который должен определить поставщика машины, запланирован на 28 ноября. А поставка автомобиля должна состояться до конца 2025 года.

Среди технических требований, автомобиль 2025 года выпуска должен быть белого цвета, с электронным контролем устойчивости (ESC), двухзоновым климат-контролем Climatronic, передним и задним парктроником, электронным круиз-контролем и информационно-развлекательной системой.

Липцевская громада находится на линии фронта, ее сельсовет эвакуирован из Липцев в Харьков.