С парковки в Харькове угнали авто: полиция задержала 71-летнего мужчину

В ночь на 11 октября с парковки в Харькове угнали автомобиль Volkswagen.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник угнал машину, подобрав ключ к замку зажигания.

К правоохранителям обратился владелец авто. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли машину и задержали подозреваемого. Это 71-летний уроженец Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчине сообщили о подозрении.

