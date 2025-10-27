С парковки в Харькове угнали авто: полиция задержала 71-летнего мужчину
В ночь на 11 октября с парковки в Харькове угнали автомобиль Volkswagen.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник угнал машину, подобрав ключ к замку зажигания.
К правоохранителям обратился владелец авто. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли машину и задержали подозреваемого. Это 71-летний уроженец Харьковской области.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчине сообщили о подозрении.
Как сообщалось, в ночь на 24 октября в Салтовском районе Харькова 23-летний парень угнал авто со стоянки и рассекал пьяным.
Читайте также: Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают
