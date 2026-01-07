Харьковчанин поджигал военные автомобили – его будут судить

21-летний харьковчанин получил обвинение в препятствовании законной деятельности ВСУ, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Летом 2025 года обвиняемый в мессенджере Telegram искал заработок. Ему предложили за деньги поджигать военные машины. Молодой человек принял это предложение.

Первым он сжег авто Land Rover Freelander, припаркованный у жилого дома. Мужчина сфотографировал авто, согласовал его с куратором, приобрел легковоспламеняющиеся вещества, изготовил зажигательную смесь и ночью 28 июля 2025 поджег машину. Автомобиль сгорел дотла. Согласно заключению эксперта, сумма нанесенного ущерба превышает 217 тыс. гривен.

В августе 2025 года мужчина снова согласился на поджог. Он выбрал автомобиль Mitsubishi L200. Ночью 19 августа 2025 года обвиняемый поджег автомобиль возле жилого дома в Харькове. Эта машина также сгорела дотла. Сумма нанесенного ущерба составляет более 344 тыс. гривен.

Оба автомобиля военные использовали для отражения вооруженной агрессии РФ.

Обвиняемый находится под стражей. Его родители полностью возместили нанесенный ущерб военнослужащим. Дело будет рассматривать Немышлянский райсуд Харькова.