Харьковчанин поджигал военные автомобили – его будут судить
21-летний харьковчанин получил обвинение в препятствовании законной деятельности ВСУ, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Летом 2025 года обвиняемый в мессенджере Telegram искал заработок. Ему предложили за деньги поджигать военные машины. Молодой человек принял это предложение.
Первым он сжег авто Land Rover Freelander, припаркованный у жилого дома. Мужчина сфотографировал авто, согласовал его с куратором, приобрел легковоспламеняющиеся вещества, изготовил зажигательную смесь и ночью 28 июля 2025 поджег машину. Автомобиль сгорел дотла. Согласно заключению эксперта, сумма нанесенного ущерба превышает 217 тыс. гривен.
В августе 2025 года мужчина снова согласился на поджог. Он выбрал автомобиль Mitsubishi L200. Ночью 19 августа 2025 года обвиняемый поджег автомобиль возле жилого дома в Харькове. Эта машина также сгорела дотла. Сумма нанесенного ущерба составляет более 344 тыс. гривен.
Оба автомобиля военные использовали для отражения вооруженной агрессии РФ.
Обвиняемый находится под стражей. Его родители полностью возместили нанесенный ущерб военнослужащим. Дело будет рассматривать Немышлянский райсуд Харькова.
Читайте также: Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобиль, підпал, поджигатель, поджог, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьковчанин поджигал военные автомобили – его будут судить», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 18:18;