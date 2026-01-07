Live

Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)

Происшествия 13:49   07.01.2026
Виктория Яковенко
Сообщение о пожаре в пятиэтажном здании в Театральном переулке спасатели получили сегодня, 7 января, в 11:34, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание возникло в одном из офисных помещений на третьем этаже.

Видео: Telegram-канал «Труха Харьков»

Видео: Telegram-канал «Харьков 1654»

«На момент прибытия первых подразделений ГСЧС площадь пожара составила около 50 м кв. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. В этих условиях они оперативно провели разведку и спасли восемь человек», — отметили пожарные.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В 12:01 пожар локализовали, в 12:50 — полностью потушили. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

На месте происшествия работали около 30 спасателей и семь единиц техники ГСЧС.

Автор: Виктория Яковенко
