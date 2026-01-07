Ракета, БпЛА и FPV-дроны ударили по Харьковщине за сутки – Синегубов
За сутки россияне обстреляли три населенных пункта Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Пострадавших из-за ударов нет, отметил начальник ХОВА.
В течение минувших суток россияне выпустили на Харьковщину:
- ракету (тип устанавливается);
- БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона.
В результате обстрелов в селе Новониколаевка повреждены частный дом и электросети, а в селе Боровское «прилетело» по авто – все эти разрушения зафиксированы в Купянском районе. Тем временем в Чугуевском – удары пришлись по складам в селе Большая Бабка.
