Ракета, БпЛА и FPV-дроны ударили по Харьковщине за сутки – Синегубов

За сутки россияне обстреляли три населенных пункта Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Пострадавших из-за ударов нет, отметил начальник ХОВА.

В течение минувших суток россияне выпустили на Харьковщину:

ракету (тип устанавливается);

БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона.

В результате обстрелов в селе Новониколаевка повреждены частный дом и электросети, а в селе Боровское «прилетело» по авто – все эти разрушения зафиксированы в Купянском районе. Тем временем в Чугуевском – удары пришлись по складам в селе Большая Бабка.