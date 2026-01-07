Ракета, БпЛА та FPV-дрони ударили по Харківщині за добу – Синєгубов
За добу росіяни обстріляли три населені пункти Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Потерпілих через удари немає, зазначив начальник ХОВА.
Протягом минулої доби росіяни випустили на Харківщину:
- ракету (тип встановлюється);
- БпЛА типу “Герань-2”;
- два fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у селі Новомиколаївка пошкоджений приватний будинок та електромережі, а у селі Борівське “прилетіло” по авто – всі ці руйнування зафіксовані в Куп’янському районі. Тим часом у Чугуївському – удари припали по складах у селі Велика Бабка.
Читайте також: На півночі складніше: де проривався ворог на Харківщині – дані Генштабу
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ракета, БпЛА та FPV-дрони ударили по Харківщині за добу – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2026 в 08:34;