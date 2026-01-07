Ракета, БпЛА та FPV-дрони ударили по Харківщині за добу – Синєгубов

За добу росіяни обстріляли три населені пункти Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Потерпілих через удари немає, зазначив начальник ХОВА.

Протягом минулої доби росіяни випустили на Харківщину:

ракету (тип встановлюється);

БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у селі Новомиколаївка пошкоджений приватний будинок та електромережі, а у селі Борівське “прилетіло” по авто – всі ці руйнування зафіксовані в Куп’янському районі. Тим часом у Чугуївському – удари припали по складах у селі Велика Бабка.