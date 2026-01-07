Live

Ракета, БпЛА та FPV-дрони ударили по Харківщині за добу – Синєгубов

Події 08:34   07.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ракета, БпЛА та FPV-дрони ударили по Харківщині за добу – Синєгубов

За добу росіяни обстріляли три населені пункти Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Потерпілих через удари немає, зазначив начальник ХОВА.

Протягом минулої доби росіяни випустили на Харківщину:

  • ракету (тип встановлюється);
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • два fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у селі Новомиколаївка пошкоджений приватний будинок та електромережі, а у селі Борівське “прилетіло” по авто – всі ці руйнування зафіксовані в Куп’янському районі. Тим часом у Чугуївському – удари припали по складах у селі Велика Бабка.

Читайте також: На півночі складніше: де проривався ворог на Харківщині – дані Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
07.01.2026, 23:00
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
07.01.2026, 21:16
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
07.01.2026, 22:00
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
07.01.2026, 13:49
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
07.01.2026, 21:35
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
07.01.2026, 21:15

Новини за темою:

07.01.2026
На півночі складніше: де проривався ворог на Харківщині – дані Генштабу
06.01.2026
РФ атакувала вісім разів: як минула доба на Харківщині, повідомив Генштаб
05.01.2026
Де наступав ворог на Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ
03.01.2026
Чотири бої йдуть на півночі від Харкова – дані Генштабу на 16:00
03.01.2026
ЗС РФ обстрілювали Харків та область – про наслідки розповів Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ракета, БпЛА та FPV-дрони ударили по Харківщині за добу – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2026 в 08:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу росіяни обстріляли три населені пункти Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".