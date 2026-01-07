Live

На півночі складніше: де проривався ворог на Харківщині – дані Генштабу

Україна 08:10   07.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На півночі складніше: де проривався ворог на Харківщині – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби у Харківській області було боїв 22 бої. 

Більше атак росіян зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Там ворог наступав 15 у районі Вовчанська, Стариці та Приліпки.

Тоді як на Куп’янському – ЗСУ відбили сім атак ворога біля Піщаного, Петропавлівки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 – з реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.

Також Генштаб оновив дані про втрати ворога:

Читайте також: Росіяни заявили про окупацію Піщаного – чи це так? Відповідь ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
07.01.2026, 23:00
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
07.01.2026, 21:16
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
07.01.2026, 22:00
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
07.01.2026, 13:49
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
07.01.2026, 21:35
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
07.01.2026, 21:15

Новини за темою:

07.01.2026
На півночі складніше: де проривався ворог на Харківщині – дані Генштабу
06.01.2026
РФ атакувала вісім разів: як минула доба на Харківщині, повідомив Генштаб
05.01.2026
Де наступав ворог на Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ
03.01.2026
Чотири бої йдуть на півночі від Харкова – дані Генштабу на 16:00
03.01.2026
ЗС РФ обстрілювали Харків та область – про наслідки розповів Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На півночі складніше: де проривався ворог на Харківщині – дані Генштабу», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2026 в 08:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби у Харківській області було боїв 22 бої. ".