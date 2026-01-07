На півночі складніше: де проривався ворог на Харківщині – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби у Харківській області було боїв 22 бої.

Більше атак росіян зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Там ворог наступав 15 у районі Вовчанська, Стариці та Приліпки.

Тоді як на Куп’янському – ЗСУ відбили сім атак ворога біля Піщаного, Петропавлівки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 – з реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.

Також Генштаб оновив дані про втрати ворога: