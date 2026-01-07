Live

На севере сложнее: где прорывался враг на Харьковщине – данные Генштаба

Украина 08:10   07.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
На севере сложнее: где прорывался враг на Харьковщине – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было боев 22 боя. 

Больше атак россиян зафиксировали на Южно-Слобожанском направлении. Там враг наступал 15 в районе Волчанска, Старицы и Прилипки.

Тогда как на Купянском – ВСУ отбили семь атак врага около Песчаного, Петропавловки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 90 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 236 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6200 дронов-камикадзе и осуществили 3288 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 123 из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

Также Генштаб обновил данные о потерях врага:

Читайте также: Россияне заявили об оккупации Песчаного – так ли это? Ответ ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:

07.01.2026
На севере сложнее: где прорывался враг на Харьковщине – данные Генштаба
06.01.2026
РФ атаковала восемь раз: как прошли сутки на Харьковщине, сообщил Генштаб
05.01.2026
Где наступал враг на Харьковщине – утренние данные Генштаба ВСУ
03.01.2026
Четыре боя идут на севере от Харькова – данные Генштаба на 16:00
03.01.2026
ВС РФ обстреливали Харьков и область – о последствиях рассказал Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На севере сложнее: где прорывался враг на Харьковщине – данные Генштаба», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 08:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было боев 22 боя. ".