На севере сложнее: где прорывался враг на Харьковщине – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было боев 22 боя.

Больше атак россиян зафиксировали на Южно-Слобожанском направлении. Там враг наступал 15 в районе Волчанска, Старицы и Прилипки.

Тогда как на Купянском – ВСУ отбили семь атак врага около Песчаного, Петропавловки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 90 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 236 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6200 дронов-камикадзе и осуществили 3288 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 123 из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

Также Генштаб обновил данные о потерях врага: