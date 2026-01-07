Live

Росіяни заявили про окупацію Піщаного – чи це так? Відповідь ISW

Україна 07:19   07.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В Інституті вивчення війни (ISW) розвіяли чергові фейки росіян, що стосуються “успіхів” ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Так нещодавно російський блогер стверджував, що окупанти захопили нові території у Вовчанських Хуторах, Стариці, а також просунулися між Лиманом та Вільчею.

“Російські війська наступали на північний схід від міста поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Лимана, Стариці та Приліпки 5 та 6 січня. Російський блогер заявив, що українські сили контратакували під Старицею”, – пишуть в Інституті вивчення війни.

Неправдивими виявились і дані ворога про окупацію Піщаного, а також про нібито просування російської армії в Курилівці та Кіндрашівці – населені пункти розташовані на Куп’янському напрямку.

“5 і 6 січня російські війська атакували на заході від Куп’янська і в напрямку до нього; на північ від Куп’янська поблизу Дворічанського і Петро-Іванівки і в напрямку Кіндрашівки і Кутьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Одрадного; на схід від Куп’янська в напрямку Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська у напрямку Курилівки”, – додали аналітики.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
