Росіяни заявили про окупацію Піщаного – чи це так? Відповідь ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) розвіяли чергові фейки росіян, що стосуються “успіхів” ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.
Так нещодавно російський блогер стверджував, що окупанти захопили нові території у Вовчанських Хуторах, Стариці, а також просунулися між Лиманом та Вільчею.
“Російські війська наступали на північний схід від міста поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Лимана, Стариці та Приліпки 5 та 6 січня. Російський блогер заявив, що українські сили контратакували під Старицею”, – пишуть в Інституті вивчення війни.
Неправдивими виявились і дані ворога про окупацію Піщаного, а також про нібито просування російської армії в Курилівці та Кіндрашівці – населені пункти розташовані на Куп’янському напрямку.
“5 і 6 січня російські війська атакували на заході від Куп’янська і в напрямку до нього; на північ від Куп’янська поблизу Дворічанського і Петро-Іванівки і в напрямку Кіндрашівки і Кутьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Одрадного; на схід від Куп’янська в напрямку Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська у напрямку Курилівки”, – додали аналітики.
Читайте також: ТЕЦ заживляла половину Харкова – Терехов про те, куди поцілила РФ 5 січня
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Росіяни заявили про окупацію Піщаного – чи це так? Відповідь ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2026 в 07:19;