Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)

Події 13:49   07.01.2026
Вікторія Яковенко
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про пожежу у п’ятиповерховій будівлі в провулку Театральному рятувальники отримали сьогодні, 7 січня, об 11:34, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Загоряння виникло в одному з офісних приміщень на третьому поверсі.

Відео: телеграм-канал «Труха Харьков»

Відео: телеграм-канал «Харьков 1654»

«На момент прибуття перших підрозділів ДСНС площа пожежі склала близько 50 м кв. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. В цих умовах вони оперативно провели розвідку та врятували вісім осіб», – зазначили вогнеборці.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

О 12:01 пожежу локалізували, о 12:50 – повністю загасили. Причини виникнення загоряння встановлюються.

На місці події працювали близько 30 рятувальників та сім одиниць техніки ДСНС.

пожар в центре Харькова
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в центре Харькова
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в центре Харькова
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в центре Харькова
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в центре Харькова
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Автор: Вікторія Яковенко
