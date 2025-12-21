Мужчине, спалившему четыре автомобиля в Харькове, грозит до 10 лет за решеткой

Безработный мужчина поджигал автомобили в Харькове за вознаграждение, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Следствие установило, что в сентябре 2025 года безработному жителю Харькова через Telegram предложили поджигать автомобили за вознаграждение.

В переписке «заказчик» предоставил потенциальному поджигателю инструкции по выбору авто, подготовке поджога, фото-/видеофиксации последствий и мер личной безопасности.

Сначала харьковчанин в Салтовском районе города искал автомобили и отправлял «работодателю» фото для согласования. После я согласия мужчина ночью обливал автомобили заранее подготовленной легковоспламеняющейся смесью и поджигал.

Возгорание он снимал на видео – для подтверждения выполненной «задачи».

В результате пожаров два автомобиля сгорели полностью, еще два, стоявших рядом, — частично повреждены.

Владельцам нанесли ущерб на общую сумму около 1,4 млн гривен. Харьковчанин искренне раскаялся и частично возместил потерпевшим нанесенный ущерб.

Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужой собственности вследствие поджога. Дело рассмотрит Салтовский райсуд Харькова.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.