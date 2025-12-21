Live

Мужчине, спалившему четыре автомобиля в Харькове, грозит до 10 лет за решеткой

Происшествия 12:30   21.12.2025
Оксана Якушко
Мужчине, спалившему четыре автомобиля в Харькове, грозит до 10 лет за решеткой

Безработный мужчина поджигал автомобили в Харькове за вознаграждение, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Следствие установило, что в сентябре 2025 года безработному жителю Харькова через Telegram предложили поджигать автомобили за вознаграждение.

В переписке «заказчик» предоставил потенциальному поджигателю инструкции по выбору авто, подготовке поджога, фото-/видеофиксации последствий и мер личной безопасности.

Сначала харьковчанин в Салтовском районе города искал автомобили и отправлял «работодателю» фото для согласования. После я согласия мужчина ночью обливал автомобили заранее подготовленной легковоспламеняющейся смесью и поджигал.

Возгорание он снимал на видео – для подтверждения выполненной «задачи».

В результате пожаров два автомобиля сгорели полностью, еще два, стоявших рядом, — частично повреждены.

Владельцам нанесли ущерб на общую сумму около 1,4 млн гривен. Харьковчанин искренне раскаялся и частично возместил потерпевшим нанесенный ущерб.

Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужой собственности вследствие поджога. Дело рассмотрит Салтовский райсуд Харькова.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

 

Читайте также: Новости Харькова — главное за 21 декабря: двое погибших и двое пострадавших

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 21 декабря: двое погибших и двое пострадавших
Новости Харькова — главное за 21 декабря: двое погибших и двое пострадавших
21.12.2025, 09:28
Сегодня 21 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 декабря 2025: какой праздник и день в истории
21.12.2025, 06:00
Двое погибших и двое раненых – как прошли сутки в Харьковской области
Двое погибших и двое раненых – как прошли сутки в Харьковской области
21.12.2025, 09:26
Если Печенежскую плотину разрушат: что будет с Северским Донцом и кого затопит
Если Печенежскую плотину разрушат: что будет с Северским Донцом и кого затопит
20.12.2025, 14:00
Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
19.12.2025, 21:44
Мужчине, спалившему четыре автомобиля в Харькове, грозит до 10 лет за решеткой
Мужчине, спалившему четыре автомобиля в Харькове, грозит до 10 лет за решеткой
21.12.2025, 12:30

Новости по теме:

21.11.2025
Автомобиль за млн грн хотят купить в прифронтовой громаде на Харьковщине
10.11.2025
Свечи накала: ключ к надежному запуску дизеля
27.10.2025
С парковки в Харькове угнали авто: полиция задержала 71-летнего мужчину
13.10.2025
Мужчина для угона автомобиля использовал эвакуатор в Харькове
06.08.2025
Безработного харьковчанина осудили на 15 лет за госизмену и теракт


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мужчине, спалившему четыре автомобиля в Харькове, грозит до 10 лет за решеткой», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2025 в 12:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Безработный мужчина поджигал автомобили в Харькове за вознаграждение, сообщает Харьковская областная прокуратура.".