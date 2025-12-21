Новости Харькова — главное за 21 декабря: двое погибших и двое пострадавших
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
09:28
Двое погибших и двое раненых за минувшие сутки
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 6 населенных пунктов Харьковской области, сообщает ХОВА.
В результате обстрелов два человека погибли, двое – пострадали.
В городе Изюм погибли 49-летний мужчина и 42-летняя женщина, пострадала 64-летняя женщина; в поселке Ковшаровка Купянской громады пострадал 69-летний мужчина. Подробнее читайте тут.
Как прошли сутки на фронтах Харьковщины — Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 13 атак россиян возле населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Прилепка и в направлении Избицкого и Григорьевки, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне атаковали шесть раз у Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного.
На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз возле сел Редкодуб, Новоегоровка, Нововодяное, Заречное, Среднее, Колодцы и в сторону села Коровин Яр.
