Четыре КАБа ударили по Изюму: погибли два человека

Происшествия 18:15   20.12.2025
Виктория Яковенко
Четыре КАБа ударили по Изюму: погибли два человека Фото: Олег Синегубов

Армия РФ 20 декабря атаковала город Изюм, предварительно, четырьмя КАБами.

О «прилетах» на территории громады информировали в городской военной администрации около 16:00. Сообщалось, что в некоторых районах пропало электричество.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что в результате ударов погибли два человека.

Также пострадала 60-летняя женщина – у нее острая реакция на стресс.

Напомним, антидроновые коридоры устанавливают вокруг Харькова. Об этом сообщила корреспондентка ТСН Юлия Кириенко. Подходящее видео она опубликовала в своем Telegram-канале. На видео видны конструкции, на которые должны установить защитные сетки. Отметим, на прошлой неделе внештатный советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил, что антидроновыми сетками закрыли дорогу от Изюма до Славянска. Он писал 11 декабря: «Тоннель с антидроновой сеткой теперь начинается прямо в Изюме и тянется до Славянска, длиной более 40 км. Это масштабный военный и инфраструктурный проект, который следует похвалить каждому, кто связывает свое будущее с Украиной».

Читайте также: С начала суток враг атаковал на Харьковщине 15 раз, идет один бой — Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
