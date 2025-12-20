Четыре КАБа ударили по Изюму: погибли два человека
Армия РФ 20 декабря атаковала город Изюм, предварительно, четырьмя КАБами.
О «прилетах» на территории громады информировали в городской военной администрации около 16:00. Сообщалось, что в некоторых районах пропало электричество.
Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что в результате ударов погибли два человека.
Также пострадала 60-летняя женщина – у нее острая реакция на стресс.
Напомним, антидроновые коридоры устанавливают вокруг Харькова. Об этом сообщила корреспондентка ТСН Юлия Кириенко. Подходящее видео она опубликовала в своем Telegram-канале. На видео видны конструкции, на которые должны установить защитные сетки. Отметим, на прошлой неделе внештатный советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил, что антидроновыми сетками закрыли дорогу от Изюма до Славянска. Он писал 11 декабря: «Тоннель с антидроновой сеткой теперь начинается прямо в Изюме и тянется до Славянска, длиной более 40 км. Это масштабный военный и инфраструктурный проект, который следует похвалить каждому, кто связывает свое будущее с Украиной».
Читайте также: С начала суток враг атаковал на Харьковщине 15 раз, идет один бой — Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, Изюм, КАБ, Олег Синегубов, погибли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Четыре КАБа ударили по Изюму: погибли два человека», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2025 в 18:15;