Чотири КАБи вдарили по Ізюму: загинули дві людини

Події 18:15   20.12.2025
Вікторія Яковенко
Чотири КАБи вдарили по Ізюму: загинули дві людини Фото: Олег Синєгубов

Армія РФ 20 грудня атакувала місто Ізюм, попередньо, чотирма КАБами.

Про «прильоти» на території громади інформували в міській військовій адміністрації близько 16:00. Повідомлялось, що в деяких районах зникла електрика.

Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок ударів загинули дві людини.

Також постраждала 60-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, антидронові коридори встановлюють навколо Харкова. Про це повідомила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Відповідне відео вона опублікувала в своєму телеграм-каналі. На відео видно конструкції, на які начебто мають встановити захисні сітки. Зазначимо, минулого тижня позаштатний радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив, що антидроновими сітками закрили дорогу від Ізюма до Словʼянська. Він писав 11 грудня: “Тунель з антидроновою сіткою тепер починається прямо в Ізюмі та тягнеться аж до Словʼянська, довжиною понад 40 км. Це масштабний військовий та інфраструктурний проєкт, який точно варто похвалити кожному, хто повʼязує своє майбутнє з Україною”.

Автор: Вікторія Яковенко
