З початку доби ворог атакував на Харківщині 15 разів, йде один бій – Генштаб

Фронт 16:22   20.12.2025
Вікторія Яковенко
З початку доби ворог атакував на Харківщині 15 разів, йде один бій – Генштаб

Про ситуацію на фронті на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять боїв, ворог атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного, ще один бій триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 128 боїв.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін продовжує просувати заяви російських чиновників про те, що «їхні війська захопили Куп’янськ декілька тижнів тому». При цьому, Інститут вивчення війни знаходить нові докази того, що українські воїни звільнили значну частину міста.

Читайте також: Якщо Печенізьку греблю зруйнують: що буде з Сіверським Дінцем і кого затопить

Автор: Вікторія Яковенко
