С начала суток враг атаковал на Харьковщине 15 раз, идет один бой — Генштаб

Фронт 16:22   20.12.2025
Виктория Яковенко
С начала суток враг атаковал на Харьковщине 15 раз, идет один бой — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боев, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого и Григорьевки.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе Степовой Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного, еще один бой продолжается.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 128 боев.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин продолжает продвигать заявления российских чиновников о том, что «их войска захватили Купянск несколько недель назад». При этом Институт изучения войны находит новые доказательства того, что украинские воины освободили значительную часть города.

Автор: Виктория Яковенко
