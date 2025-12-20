С начала суток враг атаковал на Харьковщине 15 раз, идет один бой — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боев, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка и в сторону Избицкого и Григорьевки.
На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе Степовой Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного, еще один бой продолжается.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 128 боев.
Напомним, глава Кремля Владимир Путин продолжает продвигать заявления российских чиновников о том, что «их войска захватили Купянск несколько недель назад». При этом Институт изучения войны находит новые доказательства того, что украинские воины освободили значительную часть города.
Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
