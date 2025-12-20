Если Печенежскую плотину разрушат: что будет с Северским Донцом и кого затопит

В случае разрушения плотины Печенежского водохранилища за сутки вода дойдет до Чугуева, а за двое — до Змиева. При этом подтопление угрожает в основном левому берегу Северского Донца, а других рек, впадающих в него, это вообще не коснется. Через некоторое время после разлива русло Северского Донца вернется в прежнее состояние, то есть не расширится.

Об этом МГ «Объектив» рассказала Людмила Озерная, заведующая сектором гидропрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии. Она отметила, что в случае разрушения плотины вода будет двигаться по Северскому Донцу через поселок Печенеги, Чугуев, поселок Эсхар, Змиев и ниже по течению.

«В основном подтопление будет наблюдаться на левом берегу, потому что он более пологий. У нас будет время, чтобы оповестить наши службы — ГСЧС, различные спасательные службы. До Чугуева сутки. Все будет зависеть от того, насколько масштабной будет эта ситуация. До Змиева где-то 48 часов, это примерно», — рассказала Озерная.

Она пояснила, что разлива других рек, впадающих в Северский Донец, не будет. В то же время картами возможных зон подтоплений Региональный центр по гидрометеорологии не располагает.

Озерная напомнила, что Печенежское водохранилище, которое сейчас вмещает 383 миллиона кубометров воды, было построено с целью частичного водоснабжения Харькова, орошения прилегающих сельскохозяйственных земель, технического водоснабжения прибрежных предприятий и разведения рыбы. В случае разрушения плотины, по словам специалистки, водоснабжение Харькова будет затруднено.

«Есть альтернативные… Все это уже наши харьковские водохозяйственники проработали. У них есть разные варианты», — добавила заведующая сектором гидропрогнозов.

Более полноводным Северский Донец станет только во время разлива.

«Это будет временно. Потом она сойдет, вся эта вода, если не будет постоянной поддержки, уровни воды будут такими, как и были до этой ситуации. Со временем вернется к своим… Но это уже будет проблема для летнего периода. Потому что Печенежское водохранилище имеет регулирующую деятельность», — отметила Озерная.

Напомним, массированные удары по переправам через Печенежское водохранилище армия РФ нанесла 7 декабря. Печенежский поселковый голова Александр Гусаров заявил о «прилете» по дамбе. Он проинформировал, что движение по дорожному полотну прекращено. Вслед за этим Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила, что разрушена не только дамба в Печенегах, но и мост в Старом Салтове. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал: в результате удара по Старому Салтову погибли двое мужчин – 49 и 66 лет, еще восемь мужчин пострадали. 8 декабря провели заседание координационного штаба, по результатам которого Синегубов сообщил, что оснований для эвакуации населения нет. Уровень воды в водохранилище постоянно мониторят.