Пятеро погибших, 11 раненых – Синегубов о последствиях «прилетов» по региону

За минувшие сутки россияне ударили по десяти населенным пунктам Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Старый Салтов погибли 49-летний и 66-летний мужчины, пострадали мужчины 37, 38, 41, 43, 47, 48 лет и двое 39-летних мужчин; в пос. Борова пострадал 68-летний мужчина; в с. Верхняя Самара Близнюковской громады пострадала 67-летняя женщина; в с. Подолы Куриловской громады погибла 70-летняя женщина, пострадала 68-летняя женщина; в пос. Купянск-Узловой Купянской громады погибли 68-летняя женщина и 69-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

Также, по информации начальника ХОВА, медики оказали медицинскую помощь 27-летнему мужчине, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве в лесу около села Боголюбовка.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

ракета (тип устанавливается);

семь ракет (РСЗО);

КАБ;

два БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

три fpv-дрона;

пять БпЛА (тип устанавливается).

В Богодуховском районе из-за обстрелов повреждена многоэтажка, в Купянском – авто, на Лозовщине оккупанты ударили по частному дому, а в Чугуевском районе россияне обстреляли гражданское предприятие.